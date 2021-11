Bárbara Bandeira subiu ao palco do Coliseu dos Recreios este domingo, dia 28, para o tão aguardado concerto que se viu obrigada a adiar duas vezes devido à pandemia.

Na plateia estava Carolina Patrocínio com as filhas mais velhas, Diana e Frederica, fiéis admiradoras da cantora.

No final do concerto, as meninas de sete e cinco anos, tiveram a oportunidade de se encontrarem com Bárbara Bandeira nos bastidores. Um momento que a apresentadora não resistiu em partilhar nas redes sociais.

