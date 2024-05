Bárbara Bandeira viajou até 'terras de Vera Cruz' e por lá tem encantado com o seu talento. Ainda esta sexta-feira, 31 de maio, a artista partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo no qual canta num bar em São Paulo.

Publicando o momento, na legenda a personalidade escreveu: "Brasil, só tem espaço para você no coração".

O momento, que poderá ver na galeria, foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos seguidores.

Vale notar que Bárbara tem origens brasileiras uma vez que a mãe, Siara Holanda, é do Brasil.