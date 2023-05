Bárbara Bandeira teve a oportunidade única de abrir os concertos que os Coldplay deram em Portugal e foi sobre isso que a artista escreveu na sua página de Instagram.

Numa mensagem dirigida aos fãs, a jovem cantora, de 21 anos, agradeceu o apoio, carinho e a forma como foi recebida por todos, mesmo sabendo que o concerto não era 'seu'.

"Agora com mais calma. Muito, muito obrigada por todas as mensagens lindas que tenho recebido acerca destes últimos dias. Foi uma honra fazer parte disto e estar com todos vocês. Obrigada pela forma como me receberam e por me fazerem sentir em casa numa casa que não era minha. A quem já cá estava, obrigada por continuarem aqui. A quem chegou agora, obrigada por se juntarem a nós. Espero ter a oportunidade de estar com cada um para vos agradecer pessoalmente e retribuir todo este amor", referiu.

Posteriormente, dirigiu-se ao vocalista da banda, Chris Martin, e ao restante grupo: "Chris e toda a equipa, não há palavras para descrever o quão vos sou grata".

