Bárbara Bandeira marcou presença na inauguração da nova loja de calçado e acessórios Steve Madden, no Cascaishopping, e se já era difícil passar despercebida, eis que a cantora surpreendeu com um look que roubou todas as atenções.

Bárbara partilhou nas stories do Instagram as imagens do visual escolhido, mostrando-se assim com um vestido cujo decote vai do pescoço até à cintura.

Numa das imagens, a cantora posa para os fotógrafos e é possível ver a exuberância da peça, como pode conferir mais abaixo.

© Instagram/Bárbara Bandeira

© Instagram/Bárbara Bandeira