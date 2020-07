Melânia Gomes está a passar férias em Viana do Castelo, a sua cidade do coração, e esta quinta-feira partilhou com os fãs como está a ser a experiência destes dias de descanso com a filha, a pequena Mafalda, de um ano.

A atriz partilhou uma fotografia em que aparece deitada junto à piscina e na legenda da mesma referiu que a realidade nada se compara ao registo fotográfico.

"Não fiquem com inveja porque isto é a realidade só de alguns segundos... O resto do tempo é a correr atrás da miúda... (e logo às 9h, porque alguém acorda quase sempre antes das 7:30 e durante a noite não dorme mais de 2h de seguida... não... ainda não). Banhos de sol e mergulhos com uma bebé? Esqueçam lá isso", escreveu.

