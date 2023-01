Os The Chainsmokers - dupla composta por Andrew Taggart e Alex Pall - estiveram no podcast 'Call Her Daddy', esta quarta-feira, e falaram sobre as suas vidas sexuais.

Os artistas contaram que já tiveram relações sexuais a três, juntos, que aconteceu em mais do que uma ocasião. No entanto, já foi há "muito tempo".

"Foi também numa altura em que tínhamos que dividir quartos de hotel. Na Europa eles têm as duas camas, nem sequer as separam... Então é quase como se fossemos forçados a esses cenários", recordou Alex Pall.

"Acho que nós pensamos 'o que é que acabou de acontecer?'. Porque nunca foi algo planeado. É estranho. Não vou mentir", acrescentou.

