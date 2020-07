David Desrosiers, baixista da banda Simple Plan, passou a estar no centro da polémica depois de terem surgido publicamente denuncias que o acusavam de alegados abusos sexuais.

Uma das denunciadas em questão foi partilhada no perfil de Instagram Victims Voices Montreal e dava conta de que o músico costumava aproveitar-se de fãs menores de idade para concretizar as suas fantasias sexuais.

Depois do assunto ter sido tornado público, David Desrosiers tomou a decisão de abandonar a banda para procurar ajuda profissional.

"Recentes declarações públicas levaram-me a reconhecer que algumas das interações que tive com algumas mulheres lhes causaram danos. Então, decidi retirar-me da banda e procurar ajuda profissional para me educar e agir adequadamente daqui para a frente. Lamento verdadeiramente pelo mal que causei a essas mulheres", escreveu o baixista ao tornar pública a sua decisão.

Também a banda Simple Plan divulgou um comunicado oficial onde confirma o afastamento de David. "Após declarações públicas recentes, David Desrosiers vai retirar-se da banda para tratar os seus problemas pessoais. Pedimos as nossas mais sinceras desculpas às mulheres que foram feridas pelas suas ações. Também lamentamos por todos os nossos fãs que estão decepcionados com esta situação lamentável. Como banda, teremos tempo para fazer uma pausa, refletir e implementar diretrizes para impedir que situações semelhantes aconteçam", pode ler-se no Instagram oficial da banda.

