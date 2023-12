Esta quinta-feira ficou marcada, sobretudo, com a morte do apresentador Nuno Graciano e da cantora Teresa Silva Carvalho, interprete do tema 'Ó Rama que Linda Rama'.

Além das várias homenagens que foram feita ao 'Tio Careca', a partida da artista também não ficou esquecida.

Através da sua página de Instagram, João Baião publicou uma fotografia da cantora e prestou-lhe uma homenagem. "Um aplauso para Teresa Silva Carvalho! Ainda partilhei o mesmo palco com esta senhora na 'Grande Noite'", escreveu o apresentador da SIC.

Por sua vez, José Carlos Malato também destacou na sua página uma mensagem em homenagem à artista. "Era menino quando a ouvi pela primeira vez mesmo antes de me apaixonar por Amália. Linda. Altiva. Elegante. Mulher. Dividia este amor com a aparente excentricidade de Teresa Tarouca, a 'casticidade' de Fernanda Maria e o bairrismo da querida Ada de Castro. Já o 'taurinismo' de João Ferreira Rosa me enervava e o 'cavalismo' alazão de uma forma geral - um género. Sei do que falo porque privei - criança - com todos eles", começou por dizer o apresentador da RTP.

"Nunca conheci Teresa. Sei que uma noite ficou muito lisonjeada porque falei dela num 'Milionário'. Retirou-se do fado há muitos anos e hoje retirou-se da vida. Resta-lhe a eternidade. O que não é pouco. 'Não cabe em nenhum verso, um grande amor'", rematou.

