Com um espírito de eterna adolescente - que aliás a lançou para as luzes da ribalta há anos, Avril Lavigne continua a evidenciar esta sua faceta no Instagram.

Aos 36 anos de idade, a artista é fascinada com a prática de skate e com toda a liberdade que a modalidade envolve.

Não admira, portanto, que os fãs da cantora tenham ficado admirados quando esta publicou na sua conta de Instagram fotografias onde aparece em biquíni.

"Verão em Malibu", escreveu na legenda da publicação na qual não passou despercebida, pelo contrário.

Ora veja!

