Foi tornado público o resultado da autópsia de Tommy 'Tiny' Lister, estrela de 'Friday'. Conforme noticia o TMZ, o ator morreu devido a uma doença cardíaca.

Embora Lister estivesse infetado com Covid-19 na altura do seu falecimento, a sua autópsia mostrou que a celebridade perdeu a vida na sequência de uma doença no coração.

A autópsia revelou ainda que para além de líquidos no peito, Tommy também tinha pressão alta, problemas de circulação nas pernas, bem como doença arterial coronariana.

Recorde-se que o artista foi encontrado já sem vida em sua casa no passado dia 10 de dezembro de 2020. Tinha 62 anos.

