Tiffany Haddish abriu o seu coração e confessou que tem medo de ser mãe por causa do racismo. Um tema que foi abordado durante a conversa com Carmelo Anthony, no programa de YouTube 'What's in Your Glass'.

"Agora que estou um pouco mais velha, as pessoas estão sempre a perguntar quando é que vou ter um bebé", disse a comediante, de 40 anos.

“Há uma parte de mim que gostaria de ser mãe, e eu invento sempre aquelas desculpas de que 'preciso de um milhão de dólares no banco antes de ter um filho'. Mas, na verdade, eu não gostava de dar à luz alguém que fosse parecido comigo... Imaginar que eles podem ser apanhados ou mortos... Porque e que colocaria alguém nesse risco?", desabafou.

