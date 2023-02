Morreu a atriz Stella Stevens após uma árdua batalha contra a doença de Alzheimer. Tinha 84 anos.

A notícia foi confirmada pela família em declarações à imprensa internacional. Andrew Stevens, seu filho, mostrou-se "de coração partido".

Stella Stevens deu cartas em filmes como 'O Professor Chanfrado', 'The Ballad of Cable Hogue', 'The Silencers, Sol Madrid', 'Where Angels Go Trouble Follows'. Bem como em séries e programa de televisão como 'Alfred Hitchcock Presents' e 'In The Heat Of The Night'.

Em 1959 venceu um Globo de Ouro de Revelação Mais Promissora pelo seu primeiro filme 'Say One for Me'.