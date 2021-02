A atriz Lynda Carter recorreu à sua página de Instagram para homenagear o falecido marido, Robert A. Altman. O empresário norte-americano, presidente e CEO da ZeniMax Media, morreu na semana passada, no dia 4 de fevereiro. Tinha 73 anos.

“Há uma semana, o meu amado marido Robert A. Altman morreu,” começou por dizer a estrela de 'Mulher-Maravilha'.

“O Robert é o amor da minha vida e será sempre. Os nossos 37 anos de casamento foram um presente extraordinário. Partilhamos a paixão que espero que todos tenham a sorte de experimentar nas suas vidas", acrescentou, destacando a relação. Recorde-se que o casal deu o nó em 1984.

"Fomos sempre gratos pelas duas belas vidas que criamos juntos: os nossos filhos, Jessica e James. Eles são as luzes da minha vida e foram a maior alegria do Robert. Vejo muito do Robert neles, e eu sei que ele vive através deles", escreveu.

Na mesma publicação, a atriz agradeceu ainda todo o carinho que recebeu nesta fase difícil, terminado com uma mensagem dedicada ao seu amor. "Para o Robert: és a pessoa mais nobre que já tive o privilégio de conhecer", destacou.

“A nossa família não estava preparada para este momento, mas faremos o nosso melhor para seguir os nossos sonhos e honrar o legado que nos deixaste. Vou amar-te sempre e para sempre", concluiu.

Veja o texto na íntegra:

