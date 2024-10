Leonor Belo foi a convidada do programa 'Alta Definição' do passado sábado. A jovem, de 18 anos, protagonista da série 'Azul' (Opto), abriu o coração para falar da sua carreira e de questões de foro pessoal, neste caso, amorosas.

"No ano passado, no início do ano, tinha um namorado. Conheceu-me através do YouTube", contou, afirmando que os dois acabaram por se encontrar graças à intervenção das mães de ambos.

"Entrou em casa a pedir-me em namoro logo no primeiro dia...", recordou.

"De simpático passou a ser obcecado e tóxico. Não queria que eu trabalhasse, nem que eu saísse de casa", acrescentou, confirmando a Daniel Oliveira que a pessoa em questão também tinha trissomia 21.

"Ele sufocava-me", completou, afirmando que hoje está num novo relacionamento.

