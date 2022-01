Lana Condor foi pedida em casamento pelo companheiro, Anthony De La Torre, com quem mantém uma relação há seis anos.

Foi através de uma publicação que fez no Instagram que a atriz de 'To All the Boys I've Loved Before' revelou que está noiva, esta sexta-feira.

"Dizer sim foi a decisão mais fácil que já tomei", escreveu Lana Condor, de 24 anos, na legenda das fotografias em que aparece com o companheiro. "Considero-me a mulher mais sortuda", disse ainda.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Além do meu pai, sem dúvida que és o melhor homem do mundo. Emmy e Timmy [os seus patudos] disseram que já era hora da mamã e do papá ficarem noivos".

