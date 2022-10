Josephine Melville morreu na quinta-feira, 20 de outubro, nos bastidores da peça de teatro em que participava, 'Nine Night'.

Os responsáveis pelo Nottingham Playhouse, teatro onde decorria o espetáculo, explicam que a atriz ainda foi socorrida nos bastidores, por paramédicos e por um membro do público com qualificação médica, mas acabou por morrer no local.

"Estamos profundamente tristes por anunciar que ontem à noite a atriz Josephine Melville faleceu nos bastidores da Nottingham Playhouse após a apresentação da peça 'Nine Night', na qual participava", lê-se no comunicado oficial do Nottingham Playhouse, que confessa ter neste momento toda a companhia de teatro e equipa técnica "em estado de choque".

Josephine Melville deu vida a Tessa Parker em 'EastEnders' e fez parte de produções como 'The Bill', 'Casualty', entre outras. Escritora, realizadora e atriz, é agora lembrada por amigos e colegas como uma "artista de referência profundamente respeitada".

Leia Também: Morreu aos 26 anos o filho de Kevin Nash, estrela da WWE