"Estamos grávidos". Foi com estas palavras que Fernanda Paes Leme anunciou que está um bebé a caminho.

"Apresento-vos a nossa familinha. Nos últimos três meses a refletir, planear, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para a gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em partilhar esta notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós quatro", escreveu junto de fotografias onde exibe a barriga de grávida num visto justo.

Nas fotografias podemos ver a atriz brasileira com o companheiro, Victor Sampaio, e o amigo de quatro patas do casal.

Juntos desde janeiro de 2021, o bebé que está para nascer é o primeiro filho em comum de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio.

