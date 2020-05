Cameron Boyce, o jovem ator que faleceu em julho do ano passado, faria 21 anos na passada quinta-feira, dia 28. Como forma de lhe prestar um tributo, a atriz Dove Cameron, antiga colega do artista, decidiu fazer uma parceria com a Fundação Cameron Boyce.

"Em homenagem ao aniversário de 21 anos do Cam, fiz uma parceria com a The Cameron Boyce Foundation para criar a edição limitada da minha coleção. Os lucros gerados nesta campanha apoiarão a TCBF nos seus esforços para acabar com a violência armada e curar a epilepsia", explicou Dove nas redes sociais.

Estas palavras surgem na legenda de uma fotografia em que a jovem atriz exibe a tatuagem que fez em homenagem ao colega: uma pistola com uma rosa.