Yvonne Strahovski revelou que está grávida esta quarta-feira, dia 30 de junho, ao surgir com a sua barriguinha em evidência na passadeira vermelha da antestreia do filme 'The Tomorrow War'.

A artista, que também ficou conhecida por dar vida a Serena Joy Waterford na série 'The Handmaid's Tale' ('A História de uma Serva', em português), brilhou com um vestido branco, justo, que evidenciou todas as suas curvas.

A celebridade de 38 anos terminou o visual na perfeição com uns sapatos de Alexander Birman.

Recorde-se que este será o segundo filho da atriz australiana, fruto do seu casamento com Tim Loden. O casal deu as boas vindas ao primeiro filho, William, em outubro de 2018.

