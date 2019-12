Antes de terminar o ano de 2019, Mafalda Matos decidiu fazer uma mudança radical de visual e rapou o cabelo, como mostrou aos que a seguem na sua conta do Instagram.

"Novo corte de cabelo! Hoje [dia 27], durante a minha meditação, tive esta ideia... E fiz! Não é necessário shampoo e condicionador! Mais tempo! Mais liberdade! Mais sensações (oh yeah! É incrível, posso sentir tudo!!!). Olá, novo eu", escreveu na legenda da fotografia publicada na rede social, onde exibe o novo visual.

Após a partilha, muitos mostraram-se preocupados com a saúde de Mafalda, pois pensaram que estaria com algum problema de saúde. No entanto, a atriz fez questão de garantir que está tudo bem, apenas decidiu cortar o cabelo.

"Aconteceu que cortei o cabelo. Está tudo bem de saúde", lê-se numa das muitas respostas de Mafalda a vários internautas.

