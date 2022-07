Florence Pugh tem dado que falar por ter usado um vestido transparente na Semana da Moda em Roma.

Em causa está um visual ousado, da Valentino, num tom rosa, em que é possível ver os seios da atriz.

Florence não gostou das críticas de que foi alvo nas redes sociais devido à transparência do vestido e, por essa razão, publicou um texto em tom de desabafo.

“O que tem sido interessante de ver e testemunhar é como é fácil para os homens destruírem o corpo de uma mulher, publicamente, orgulhosamente, para toda a gente ver. Não é a primeira vez e não será certamente a última que uma mulher vai ouvir o que está errado com o seu corpo por uma multidão de estranhos”, explicou a atriz do filme 'Viúva Negra', da Marvel.

Numa publicação em que tornou a publicar fotografias com o vestido polémico, Florence acrescentou que está "satisfeita com todas as falhas" do seu corpo.

"Muitos de vocês queriam dizer-me de forma agressiva o quanto ficaram desapontados com as minhas 'mamas minúsculas'. Vivo no meu corpo há muito tempo. Tenho plena consciência do tamanho dos meus seios e não tenho medo disso", acrescentou a atriz.

"Cresçam. Respeitem as pessoas. Respeitem os corpos. Respeitem todas as mulheres. Respeitem os humanos", pediu Florence Pugh na publicação que já conta com milhares de comentários de apoio.

