Cristina Oliveira foi esta segunda-feira, 20 de junho, uma das convidadas especiais do programa 'Gocuha'. A atriz, de 58 anos, abriu o coração em conversa com Manuel Luís Goucha e assumiu publicamente a sua luta contra a depressão.

Com uma depressão funcional há vários anos, devido ao divórcio e mais recentemente à morte dos pais, que partiram repentinamente entre 2018 e 2019, Cristina viu a sua saúde mental piorar drasticamente devido à pandemia da Covid-19.

"Com a pandemia a minha cabeça era uma nevoa cinzenta, o que é que ando aqui a fazer? Para quê? Para quê tanta luta? Para quê tanta resiliência? Estou aqui a fazer o quê? Isso começou a abater-se sobre mim", lembrou, admitindo que o tempo em casa e a falta de trabalho a deixaram devastada.

"Mesmo quando não tínhamos pandemia nenhuma, antes, na nossa normalidade, aconteceu-me muitas vezes estar sem trabalho. Cheguei a estar dois anos sem trabalho e é terrível... é terrível porque colocamos em causa o nosso valor até como pessoas, não só como profissionais. Eu não valho nada, não sirvo para nada... porque o que sei fazer realmente, mal ou bem, e o que faço há 40 anos. Se me tiram isto, se não me deixam fazer isto, eu faço o quê?", destacou.

A falta de esperança no futuro fê-la viver momentos dramáticos. "Chegou a um ponto em que eu já não saía da cama. A minha sorte foram as minhas irmãs e as minhas filhas, que me puxaram e me obrigaram a ir a um médico", revelou.

Cristina Oliveira encontra-se agora a recuperar com a ajuda dos profissionais de saúde. Ainda a fazer a medicação recomendada pelo seu psiquiatra, a atriz prepara-se para em breve iniciar terapia com um psicólogo.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535