Morreu a atriz Carol Sutton, devido a complicações da Covid-19. Tinha 76 anos. Uma artista que era uma presença constante nos palcos da sua cidade natal, Nova Orleães, e que construiu uma carreira estável no pequeno e grande ecrã com vários papéis, incluindo o trabalho na comédia 'Steel Magnolias', de 1989.

Uma notícia que foi confirmada em comunicado pela Presidente da Câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, que lembrou o trabalho da atriz e o seu "coração caloroso"

Sutton morreu na quinta-feira passada, no dia 10 de dezembro, como relata ainda a WAFB.

Depois da estreia como atriz no final de 1960 nas produções Dashiki Project Theatre, a atriz trabalhou em vários projetos, como 'The Last Madam', 'Native Tongues' e 'A Raisin in the Sun'.

Na televisão contou também com uma série de trabalhos, assim como no cinema, onde integrou o elenco de, por exemplo, 'Monster's Ball', 'Ray' ou 'The Help'

