Depois do grupo Little Mix revelar publicamente o carinho por Edmar, agora foi a vez de Noélia receber o apoio de uma artista internacional. A atriz brasileira Tássia Camargo, que atualmente vive em Portugal, elogiou a concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' num vídeo publicado nas suas redes sociais.

"Como todos sabem, em 60 anos de vida, nunca assisti a um 'Big Brother'. Mas um dia estava à espera do jornal da noite aqui de Portugal e passou um pedaço. Quem estava a falar? A maravilhosa Noélia. Ela prendeu-me e comecei a assistir", contou.

Tássia afirmou ainda que a concorrente algarvia a "apaixonou" e apelou ao voto para que esta seja a vencedora do 'Duplo Impacto'.

As palavras da artista não passaram despercebidas e foram destacadas no segmento 'Extra' desta quinta-feira, dia 25.

