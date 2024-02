Mel Maia está apaixonada por um português... e por Portugal!

A atriz brasileira, de 19 anos, assumiu no início de 2024 a relação com João Maria Pereira, surfista português de 18 anos que é natural de Viana do Castelo, e foi precisamente no nosso país que decidiu passar as primeiras férias do ano.

Mel Maia refugiu-se com o companheiro no Norte do país, como tem mostrado nas redes sociais, e os registos publicados não deixam dúvidas de que a relação vai 'de vento em pompa'.

Nas suas mais recentes partilhas, a atriz que entrou em novelas como 'Deus Salve o Rei', 'A Dona do Pedaço' e 'Vai na Fé' revelou estar em Viana do Castelo, a cidade da sua 'cara-metade', pelo que poderá ter aproveitado para conhecer a família de João.

Na galeria encontrará algumas das imagens deixadas por Mel Maia no Instagram e que a mostram no nosso país.

