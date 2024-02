Ashley Benson, de 'Pretty Little Liars', anunciou esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, que já foi mãe pela primeira vez, fruto do casamento com Brandon Davis.

A atriz, de 34 anos, publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia da mão do bebé recém-nascido e acrescentou um emoji em forma de coração cor de rosa.

O Page Six recorda que foi em outubro do ano passado que confirmaram que Ashley Benson e Brandon Davis estavam à espera do primeiro filho em comum.



© Instagram

