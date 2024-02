Miranda Kerr foi mãe pela quarta vez. O anúncio foi feito pela própria modelo, através de uma publicação feita no Snapchat esta terça-feira.

"Estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso pequeno raio de sol, Pierre Kerr Spiegel", escreveu. "Não poderíamos estar mais entusiasmados por receber o nosso quarto filho na nossa família. Sentimo-nos muito abençoados", acrescentou.

De recordar que a modelo, de 40 anos, já era mãe de três rapazes, Hart, de cinco anos e Myles, de quatro, frutos do seu atual casamento com o empresário Evan Spiegel, e Flynn, de 12 anos, que nasceu da sua anterior relação com Orlando Bloom.

© Snapchat

