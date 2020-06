"Nunca imaginei dizer publicamente que tive uma depressão, como nunca imaginei dizer publicamente qualquer coisa pessoal da minha vida", foi com esta frase que Anna Eremin iniciou um testemunho único onde pela primeira vez falou sobre a sua luta contra a doença.

Anna achava que tinha cancro na tiroide, mas numa ida ao médico o diagnóstico foi de depressão. A revelação é feita pela atriz n'O Programa da Cristina' desta quinta-feira, no qual marcou presença para contar a sua história.

"Eu não tenho uma depressão, eu não sou fraca, eu sou bem disposta, eu tenho energia", foi assim que reagiu às palavras do médico.

Já depois de assumir que não estava bem, Anna achou que podia curar-se sozinha com umas férias no Alentejo. E foi precisamente aí que sentiu que estava a perder o controlo.

"Comecei a acelerar com o carro, até que parei e liguei a uma pessoa em quem confiava muito. 'Precisas de me vir buscar porque eu já não sou eu e se eu voltou a acelerar com o carro não sei o que vai acontecer'", conta, explicando que foi nesse momento que decidiu procurar ajuda de uma psiquiatra e passar a tomar medicação.

Agora, depois de conseguir a estabilidade emocional, Anna encontra no facto de não se considerar suficientemente boa a justificação desta fase menos boa da sua vida.

"É mais do que um grito silencioso, é uma dor e é uma dor física, está aqui e tu não sabes o que é. E não te reconheces, não reconheces nada à tua volta", conta, numa tentativa de explicar os sentimentos com os quais se viu forçada a lidar.

*

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

