Alyssa Milano, de 48 anos, foi detida esta quarta-feira, dia 20, diante da Casa Branca.

A atriz participava num protesto organizado pela People For the American Way, organização da qual faz parte, que tinha como objetivo apelar às alterações de voto nos Estados Unidos da América.

"Acabei de ser presa por exigir que o governo de Joe Biden e o Senado usem o seu mandato para proteger os direitos de voto", revelou a atriz no Twitter, reforçando o apelo "para que os direitos de voto não dependam de onde vives".

De acordo com o Deadline, a polícia foi forçada a deter os manifestantes pelo facto de estes estarem a obstruir as ruas e calçadas. Além da atriz foram detidas outras 24 pessoas.

