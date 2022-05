No passado dia 2 de maio, os atores do filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' reuniram-se para a estreia do novo filme de Marvel.

O evento aconteceu no Dolby Theatre, Hollywood, Califórnia e contou a presença das estrelas que deram vida à trama.

Na presente galeria poderá ver os visuais que Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams, Jett Klyne, Julian Hilliard, Sheila Atim, Adam Hugill e Charlie Norton escolheram para posar na passadeira vermelha.

O filme é realizado por Sam Raimi e Kevin Feige é o produtor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher são os produtores executivos. O guião foi escrito por Michael Waldron.

