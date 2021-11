Muitos atores dizem que não se imaginam a fazer outra coisa. No entanto, com uma atuação bem-sucedida muitas vezes vem dinheiro e fama, e com isso a capacidade de experimentar algumas novas ideias interessantes. Para estas celebridades, isso significava sentarem-se na cadeira do realizador.

A 14 de novembro a cantora Taylor Swift anunciou um vídeo teaser surpresa, de 10 segundos, para o seu novo tema 'I Bet You Think About Me', que foi incluído no álbum regravado 'Red'. Com o anúncio, Swift revelou também que o vídeo é realizado por Blake Lively.

"Finalmente pude trabalhar com a brilhante, corajosa e hilariante @blakelively na sua estreia como realizadora", escreveu a cantora nas redes sociais. "Juntem-se a nós enquanto fazemos um brinde e uma pequena desordem", acrescentou Swift. O vídeo estreou aqui no dia 15 de novembro.

Clique nesta galeria para ver que outros atores já realizaram filmes — alguns poderão surpreendê-lo(a)!

