O ator brasileiro Thiago Rodrigues e a miss portuguesa 2023 Yeniffer Campos serão os reis do Carnaval da Mealhada, que propõe várias atividades ao longo de 10 dias de folia, revelou hoje a organização.

"Este é um Carnaval luso-brasileiro e por isso mantemos a tradição, escolhendo um rei brasileiro". Para rainha "escolhemos uma figura nacional, com algum impacto", justificou o presidente da Associação de Carnaval da Bairrada, Alexandre Oliveira.

Cerca de 900 figurantes, dois corsos diurnos e um noturno estão entre os destaques do programa do Carnaval da Mealhada, que irá decorrer entre 03 e 13 de fevereiro.

Em declarações à agência Lusa, Alexandre Oliveira admitiu que para este ano as expectativas são altas, "se o tempo se mantiver bom".

"Vamos ter cerca de 900 desfilantes das nossas quatro escolas de samba: o Batuque, os Sócios da Mangueira, a Real Imperatriz e os Amigos da Tijuca, que são das melhores do país. E depois vamos ter também quatro grupos apeados", informou.

A folia arranca no dia 03 de fevereiro, com o "Desfile Trapalhão", que terá lugar a partir das 21:30 e contará com o Trio Elétrico com Xuxuzinha.

No dia seguinte, pelas 15:00, sai à rua o "Carnaval de Palmo e Meio", prevendo os organizadores que reinem mais de mil pequenos foliões de escolas, jardins de infância e instituições particulares de solidariedade social deste concelho do distrito de Aveiro.

Os corsos de Carnaval terão lugar nas tardes de 11 e 13 de fevereiro, enquanto o desfile noturno está agendado para o dia 12.

O programa de Carnaval da Mealhada prevê ainda animação musical nas "Noites da Tenda", de 09 a 13 de fevereiro.

