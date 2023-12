Já falta pouco para Bruno Cabrerizo se estrear como apresentador na televisão portuguesa. O ator brasileiro vai conduzir o 'Dança Com As Estrelas', na TVI, ao lado de Cristina Ferreira, um projeto para o qual está bastante animado, tal como já tinha revelado na apresentação do formato, na qual o Fama ao Minuto esteve presente.

Na sua conta no Instagram, o ator lembrou na noite desta quinta-feira, dia 21, um momento durante o qual já desempenhou o papel de apresentador, mas no Brasil, numa emissão do programa 'Video Show', da Globo.

"Pasmem, eu já apresentei o Video Show!!! Que honra!! #tbt desse momento único na minha carreira como apresentador. Foi em 2018 ou 19? Alguém lembra?", escreveu o ator, na legenda.

