Ray Liotta prepara-se para subir ao altar e trocar as alianças com o seu amor. O ator está noivo de Jacy Nittolo, como anunciou esta semana no Instagram.

"Os desejos de Natal tornaram-se realidade. Pedi o amor da minha vida em casamento, e graças a Deus ela disse sim", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado da noiva. Uma imagem onde Nittolo exibe orgulhosamente o anel de noivado.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que deram os parabéns ao casal. Veja todas as reações na publicação abaixo:

