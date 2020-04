Nuno Pardal também se encontra em isolamento social, mas mantém-se ativo nas redes sociais. Ainda este fim de semana, o ator destacou-se no Instagram pelo seu bom humor.

Nuno surpreendeu tudo e todos ao surgir nu, uma fotografia onde apenas aparece com um rolo de papel higiénico - cheio de corações - na mão a tapar as partes íntimas. Uma brincadeira que surge após a 'febre' do papel higiénico.

"Olá, bom dia, tem papel higiénico, coração?", escreveu, na brincadeira, na legenda da imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

