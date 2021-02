O ator Kellan Lutz e a mulher, Brittany Gonzales, foram pais de uma menina, como a mãe ‘babada’ não resistiu em anunciar na sua página de Instagram.

A pequena Ashtyn Lilly Lutz nasceu na passada segunda-feira, dia 22 de fevereiro, mas só esta sexta-feira é que a notícia foi partilhada com o mundo.

“No dia em que ela veio ao mundo estava a nevar, a chover e tudo gelado, mas naquela noite ela nasceu e acordamos com o sol, o céu limpo e o inverno tinha ido embora. Foi tão simbólico, considerando que o ano passado foi um inverno para as nossas almas, apenas para encontrarmos um no depois o sol mais brilhante. Ela deu início a uma nova temporada e nós amamo-la muito”, pode ler-se na legenda de uma imagem que destaca várias fotografias do casal com a bebé.

Por sua vez, a estrela de ‘Twilight’ também partilhou a novidade com os seguidores da sua página de Instagram.

Uma notícia que chega depois de o casal – que deu o nó em 2017 – ter revelado em fevereiro do ano passado que tinha perdido um bebé aos sete meses de gravidez.

