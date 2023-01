Jean-Claude Pautot - que marcou presença no Festival de Cinema de Cannes em 2022 com a equipa do filme 'O Inocente' - foi detido pelas autoridades espanholas quando seguia num veleiro carregado de cocaína ao largo dos Açores.

A detenção aconteceu em dezembro do ano passado, confirmou esta segunda-feira o ​​​​​​Le Journal du dimanche que cita uma fonte espanhola próxima da investigação.

"Jean-Claude Pautot estava num veleiro carregado com 740 quilogramas de cocaína", a navegar "em águas internacionais" a "150 milhas" náuticas do arquipélago português. Foram também detidas outras nove pessoas - de nacionalidade francesa, espanhola e marroquina - no âmbito de uma investigação, ainda em curso, adianta o Le Parisien.

Jean-Claude Pautot, de 66 anos, tem um passado marcado pela sua ligação ao crime, depois de décadas de acusações de roubo, fuga e prisão.

Leia Também: "Evacuação obrigatória". Harry e Meghan, Oprah e Ellen recebem aviso