Jack Wagner fez questão de agradecer as manifestações de apoio e carinho após a morte do filho, Harrison Wagner, no mês passado.

"Muito obrigado a todos pelo vosso amor e pela vossa amabilidade. Não consigo dizer o quanto isso significou para mim", destacou o ator num vídeo que publicou na sua página de Instagram, na passada sexta-feira. Imagens que foram gravadas antes de embarcar num voo para Vancouver.

O artista, de 62 anos, contou ainda que estava a preparar-se para começar a filmar a 10.ª temporada da série 'When Calls The Heart' e prometeu partilhar alguns momentos dos bastidores.

"Espero que isso vos faça rir e que nos possamos divertir juntos", acrescentou, mostrando-se novamente grato por todo o carinho. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o filho do ator de 'General Hospital', Harrison Wagner, foi encontrado já sem vida num parque de estacionamento.

