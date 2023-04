A estrela de 'White Lotus', Lukas Gage, de 27 anos, e o cabeleireiro de celebridades, Chris Appleton, de 39, anunciaram que estão casados.

Foi através do Instagram, esta quarta-feira, dia 26 de abril, que o casal revelou ao mundo que deram o nó, destacando junto dos seguidores algumas imagens deste grande momento.

A cerimónia decorreu em Las Vegas e foi oficializada por Kim Kardashian, como relata a People. E até houve uma atuação de Shania Twain, que cantou 'You're Still the One'.

Veja as imagens nas publicações abaixo:

