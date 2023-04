Brooklyn Beckham e Nicola comemoraram o primeiro aniversário de casamento e trocaram declarações de amor públicas.

Na sua página de Instagram, o filho mais velho de David e Victoria Beckham escreveu: "Faz um ano que me casei com a minha melhor amiga. Sou a pessoa mais sortuda por poder chamar-te de minha esposa. És tudo para mim e eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por poder acordar ao lado do teu lindo rosto todas as manhãs. Um brinde a muitos anos, baby. Amo-te tanto".

Por sua vez, Nicola disse: "Nem acredito que já passou um ano desde que subi ao altar. Amo-te muito, amor. Amo ser tua esposa. Não consigo imaginar a minha vida sem ti. És tudo o que sempre sonhei e estou tão feliz por conseguir dividir a minha vida contigo".

Na mesma publicação, Nicole mostrou que a data foi comemorada em família enquanto celebravam também a Páscoa.

O casal deu o nó no dia 9 de abril de 2022, depois de ter ficado noivo em julho de 2020.

