O ator da série 'Superstore', Nico Santos, recorreu à sua página do Instagram para revelar que o padrasto, Sonny, morreu "depois de perder a batalha contra a Covid-19". Uma notícia que foi confirmada pelo artista este fim de semana.

"Ele era um homem gentil e carinhoso. Amigo. Cumprimentava sempre as pessoas que não conhecia e que passavam por ele com um 'bom dia' e um grande sorriso. Ria muito e enchia a sala de alegria", descreveu o ator, falando do padrasto.

Na mesma publicação, Nico contou ainda que a mãe "também está a lutar contra a Covid-19". "Por enquanto, ela não precisou de ser hospitalizada", explicou aos fãs.

"A perda do meu padrasto é devastadora, mas o que me abalou mais é que esta pandemia manteve a minha família separada. Não conseguimos estar com ele nos seus últimos dias. Não posso confortar a minha mãe enquanto ela chora pelo marido. Não posso abraçar o meu irmão enquanto ele tenta compreender um mundo sem pai. Não consigo enxugar as lágrimas dos olhos dos meus sobrinhos enquanto eles perguntam por que é que o Lolo Sonny deles já não está aqui", desabafou, deixando ainda algumas palavras de agradecimento nesta fase difícil.

"Quero agradecer a todos os que ofereceram orações, amor e assistência à nossa família durante este período difícil. Por favor, continuem a rezar e enviem energia para curar a minha mãe. Espero que todos vocês fiquem seguros e saudáveis. Descansa em paz, Tito Sonny. Amo-te", rematou.

