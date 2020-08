A estrela de Bollywood, Amitabh Bachchan, recebeu alta hospitalar este domingo, depois de ter sido internado há cerca de três semanas por causa do novo coronavírus.

O filho do ator, Abhishek Bachchan, continua internado no hospital, também por causa da Covid-19, como informou no Twitter.

"Felizmente, o meu pai teve resultado negativo no último teste à Covid-19 e recebeu alta hospitalar. Ele agora vai descansar em casa. Obrigado a todos pelas vossas orações e desejos de melhoras", começou por dizer.

"Infelizmente, permaneço com o teste positivo à Covid-19 e continuo no hospital. [...] Vou superar isto e voltar mais saudável. Prometo", destacou de seguida.

