Marcello Antony escolheu Lisboa para iniciar um novo desafio. O ator brasileiro, de 58 anos, abriu um restaurante na capital portuguesa ao qual decidiu dar o nome Maria Escandalosa.

O espaço conta também com Carolina Antony, a chef brasileira que é esposa de Marcello.

"O Maria Escandalosa fez a sua estreia oficial no dia 8 de março, tornando-se um dos grandes palcos da gastronomia internacional em Portugal. O espaço, vizinho da Igreja de São Roque, do Teatro da Trindade e do Bairro Alto, mistura elementos desses três lugares: o sagrado, a boémia profana e a arte! Todo o conceito da casa e criação do excelente cardápio é de Carolina Antony, a sócia proprietária", pode ler-se na publicação feita por Marcello Antony nas redes sociais.

Maria Escandalosa situa-se na Rua da Misericórdia, no Chiado. O menu, ao qual o Fama ao Minuto teve acesso, divide-se em "atos", como se de uma peça de teatro se tratasse. O preço médio da ementa é de 26 euros.

Marcello Antony, vale notar, mudou-se para Portugal com a mulher. Os dois vivem no nosso país e o ator, recentemente, participou na novela 'Valor da Vida', da TVI.

