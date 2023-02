Angelina Jolie quis demonstrar o seu apoio em relação à luta das mulheres do Irão ao participar num projeto através de um ato simbólico: doando um pedaço do seu cabelo.

"A minha amiga Prune está a liderar um projeto lindo para demonstrar solidariedade para com as mulheres corajosas do Irão, que estão a lutar pela igualdade e pelos seus direitos. A minha família participou. Qualquer um pode participar no projeto enviando um pedaço de cabelo até ao dia 25 de fevereiro", nota numa publicação no Instagram.

Na mesma, acrescenta ainda: "As mulheres do Irão estão a protestar contra as injustiças cortando o cabelo. A minha família e eu apoiamos os seus atos de resistência ao enviar, cada uma, um pedaço de cabelo para o projeto da Prune Nourry. Qualquer um pode participar".

Apesar da intenção, a verdade é que o gesto acabou por gerar controvérsia, com muitos seguidores a chamar a atenção para a viabilidade da iniciativa através de diversos comentários.

"Usem a cabeça, não ofereçam o vosso ADN"; "Fico mesmo a pensar no porquê das pessoas terem de enviar o seu ADN a esta senhora"; "Não precisamos deste tipo de apoio" e "mesmo que não sejamos tão pessimistas, como é que enviar um pedaço de cabelo ajuda na revolução das mulheres iranianas?", foram alguns dos comentários feitos à publicação.

Por cá, a iniciativa também já gerou burburinho quando Catarina Furtado fez o mesmo, conforme mostrou nas redes sociais, acabando por eliminar a publicação mais tarde. À época, a apresentadora foi acusada de "ridicularizar o protesto".

