Hydeia Broadbent, ativista que se tornou famosa por revelar o seu diagnóstico de VIH ainda na infância, morreu aos 39 anos.

A morte foi confirmada pelo pai adotivo, Loren Broadbent, através de uma partilha no Facebook.

"É com uma enorme tristeza que anuncio que a nossa amada amiga, mentora e filha Hydeia morreu hoje, depois de viver com SIDA desde o nascimento", escreveu.

"Apesar de ter enfrentado inúmeros desafios ao longo da vida, Hydeia continuou determinada em espalhar esperança e otimismo através da educação sobre o VIH/SIDA", acrescenta.

Quando era criança, Broadbent surgiu no canal Nickelodeon, em 1992, para falar sobre a doença juntamente com Magic Johnson (também diagnosticado com o vírus).

Esta chegou também a contar a sua história a Oprah Winfrey e ao programa 'Good Morning America'.

