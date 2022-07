Jessica Athayde e Diogo Amaral deram uma entrevista em conjunto à RFM, juntamente com Diogo Valsassina, para promoverem o novo filme 'O Pai Tirano'.

Uma das perguntas que se destacou foi: "Algum de vocês os dois está solteiro, Diogo Amaral e Jessica Athayde?".

"Não te vais ajoelhar e pedir-me em casamento agora, pois não?", respondeu Jessica em tom de brincadeira.

"É complicado", acrescentou, entretanto, a atriz.

Recorde-se que no final do ano passado surgiram notícias que davam conta de que Jessica e Diogo tinham decidido dar uma nova oportunidade à sua relação. Juntos chegaram, inclusive, a viajar até às Maldivas na companhia do filho, o pequeno Oliver.

