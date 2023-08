Se era fã dos NSYNC, então esta notícia é para si. A icónica banda dever-se-á reunir em breve para o novo filme da DreamWorks, 'Trolls'.

A reunião acontecerá a propósito da personagem a que Justin Timberlake dá voz no filme, Branch. "É esperado que JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick tenham papéis surpresa no terceiro filme de 'Trolls', 'Trolls Band Together', com o Justin Timberlake", disse uma fonte ao Entertainment Tonight.

A mesma fonte acrescenta que o grupo planeia lançar uma nova música para o filme, a primeira desde 'Girlfriend, em 2001.

Note-se que até ao momento esta notícia ainda não foi confirmada de forma oficial.

Entretanto, veja o trailer do filme:

