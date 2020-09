Aos 51 anos, o filho de Roberto Carlos, o produtor musical Dudu Braga, enfrenta o terceiro cancro. Esta terça-feira, publicou um vídeo nas redes sociais, gravado após a segunda sessão de quimioterapia.

"Pessoal, foi tudo bem na quimioterapia e eu estou até a comer mortadela. Obrigado por tudo, vocês são do coração", escreveu na legenda do vídeo.

"Até que estou bem. Fiz lá a quimio, estou a comer um queijinho com uma mortadela. Foi tudo bem", começa por dizer no vídeo, mostrando-se surpreendido com os sintomas após o tratamento.

"Pelo que estava à espera, por ser a segunda, até que estou bem. Obrigado pela força. Deus vos abençoe, sempre, sempre, sempre. Estão no meu coração", rematou.

De acordo com a revista Quem, Dudu foi diagnosticado com um tumor no pâncreas em março de 2019 e depois descobriu um nódulo na mesma zona do corpo. Esta é a sua terceira batalha contra o cancro.

Leia Também: Ruy de Carvalho inicia fisioterapia após ser operado à coluna