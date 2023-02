'O Triângulo' estreou no passado domingo, dia 26 de fevereiro, e os espectadores continuam a assumir que sentem dificuldades em compreender o conceito do programa.

Por isso mesmo, várias pessoas têm, nas redes sociais, comparado este reality show com o seu antecessor, o 'Big Brother'.

Na primeira emissão do 'Diário' de 'O Triângulo', Mafalda Castro enganou-se e, por 'ironia do destino', trocou o nome do programa.

"Neste momento assistimos a uma das primeiras provas deste 'Big Brother'", disse Mafalda.

O momento já foi partilhado nas redes sociais, motivando muitas gargalhadas dos internautas.

Ora veja: