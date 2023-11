A aparente paz entre o príncipe Harry e o pai, depois de ter telefonado a Carlos na terça-feira para lhe desejar um feliz aniversário, poderá ter os dias contados. Omar Scobie prepara-se para lançar outra biografia sobre o duque de Sussex, 'Endgame', na qual faz revelações sobre o clima de tensão que existe entre William e Harry e como viveu o mais novo os momentos prévios à morte da avó, Isabel II.

Aparentemente, e de acordo com o livro, que estará nas livrarias no final deste mês, o príncipe William ignorou as mensagens de Harry enquanto a rainha estava prestes a dar o último suspiro no Castelo de Balmoral. Scobie também afirma que Harry "viveu na ignorância sobre a saúde da sua avó até horas antes de ela morrer".

Carlos acabou por telefonar ao filho mais novo informando que a avó estaria já muito frágil e aconselhando-o a viajar o mais depressa possível para a Escócia.

Carlos III informou-o de que ele e Camilla iriam viajar da sua casa de campo em Dumfries House, na Escócia, para Balmoral, onde a princesa Ana já estava com a rainha. Dada a gravidade da situação, Harry escreveu uma mensagem de texto ao irmão perguntando como planeava ir para a Escócia, se se poderia juntar a eles, mas não obteve resposta, segundo este novo livro. "William ignorou-o. Ele claramente não queria ver o irmão", disse uma fonte a Scobie.

Harry pediu ainda à família que esperasse que ele chegasse à Escócia para anunciarem publicamente a morte da rainha, mas o seu desejo não foi ouvido e o príncipe acabou por saber da morte da avó ao mesmo tempo que todo o mundo, às 18h30 do dia 8 de setembro de 2022.

